Cruzeiro empata com Mirassol e atrasa-se no campeonato brasileiro

O Cruzeiro, treinado pelo madeirense Leonardo Jardim, empatou a um golo na segunda-feira em casa do Mirassol, em jogo da 20.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, atrasando-se na luta pelo título.

A equipa mineira ainda se adiantou no marcador, por Kaio Jorge, logo aos cinco minutos, a passe de Matheus Pereira, ex-jogador de Sporting e Desportivo de Chaves, mas o Mirassol chegou ao empate aos 65, por Negueba.

Aos 47 minutos, o Cruzeiro ficou a reclamar uma grande penalidade, por uma mão de José Aldo, mas o árbitro acabou por nada assinalar, com Leonardo Jardim a criticar a arbitragem.

"O futebol brasileiro precisa tomar medidas, porque as pessoas começam a desacreditar do VAR. Até dou uma ideia, os treinadores deveriam ter duas opções nos tempos para pedir revisão do lance pelo árbitro. Às vezes chama, outras não chama. O primeiro toque na mão é casual, mas no segundo a bola vai até ele, e ele dá uma manchete. Isso não é casual", referiu.

Com este empate, o Cruzeiro, que segue no terceiro posto, passa a somar 38 pontos, menos cinco do que o Flamengo (menos um jogo) e um do que o Palmeiras (menos dois), de Abel Ferreira, enquanto o Mirassol (menos dois jogos) é sexto, com 29.