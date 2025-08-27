Arménia convoca 27 jogadores para receber Portugal na qualificação
A Arménia convocou 27 jogadores para a receção a Portugal, em 06 de setembro, da primeira jornada do Grupo F de qualificação europeia para o Mundial2026, anunciou hoje a Federação de Futebol da Arménia (FFA).
Onze dos 'eleitos' do selecionador Yeghishe Melikyan, recém-nomeado como substituído do neerlandês John van 't Schip, competem no estrangeiro, ao contrário do médio Artur Serobyan, que é o único com passado em clubes lusos, uma vez que já representou o Casa Pia, em 2023/24, estando agora no Ararat-Armenia, treinado por Manuel Tulipa.
A Arménia defronta Portugal em 06 de setembro, às 20:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Vazgen Sargsyan Republican, em Erevan, recebendo a República da Irlanda no mesmo local três dias depois, em jogos das duas primeiras jornadas do Grupo J de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2026, que inclui ainda a Hungria.
O vencedor da 'poule' apura-se diretamente e o segundo classificado ruma ao play-off, sendo que a a equipa das 'quinas', recém-vencedora da Liga das Nações, procura a nona participação, e sétima seguida, na fase final da maior competição planetária de seleções.
A 23.ª edição do Mundial decorre entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções participantes, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos automaticamente qualificados como anfitriões.
Lista dos 27 convocados da Arménia:
- Guarda-redes: Henri Avagyan (Pyunik), Ognjen Cancarevic (Noah) e Arsen Beglaryan (Alashkert).
- Defesas: Kamo Hovhannisyan (Ararat-Armenia), Styopa Mkrtchyan (Osijek, Cro), Erik Piloyan (Urartu), Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia), Georgi Harutyunyan (Puskás Akadémia, Hun), Nair Tiknizyan (Estrela Vermelha, Ser), Sergey Muradyan (Noah) e Albert Khachumyan (Ararat-Erevan).
- Médios: Zhirayr Shagoyan (Ararat-Armenia), Narek Aghasaryan (Urartu), Gor Manvelyan (Noah), Vahan Bichakhchyan (Legia Varsóvia, Pol), Eduard Spertsyan (Krasnodar, Rus), Artak Dashyan (Noah), Edgar Sevikyan (Ferencváros, Hun), Hovhannes Harutyunyan (Noah), Artur Serobyan (Ararat-Armenia), Daniel Aghbalyan (Pyunik), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazan, Rus) e Karen Nalbandyan (Alashkert).
- Avançados: Lucas Zelarayán (Belgrano, Arg), Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach, Ale), Norberto Briasco (Gimnasia La Plata, Arg) e Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava, Svq).