UE e EUA fecham acordo comercial que traz "estabilidade e previsibilidade"

A Comissão Europeia defendeu hoje que "alcançou a meta" com o acordo comercial com os Estados Unidos da América (EUA) que dá "estabilidade e previsibilidade" e que é o "cenário mais favorável" que Washington deu a país parceiro.

"Alcançámos a meta", disse o comissário para o Comércio e Segurança Económica, Maros Sefcovic, sobre o acordo comercial com os EUA que "carrega um peso considerável", em conferência de imprensa, em Bruxelas (Bélgica), cidade que acolhe as principais instituições da União Europeia (UE).

O comissário considerou que a outra opção era "uma guerra comercial com direitos alfandegários estratosféricos que prejudicariam todos".

As tarifas de 15% à UE são "o cenário mais favorável que os EUA aplicaram a um parceiro", acrescentou Maros Sefcovic, considerando que vai trazer "estabilidade e previsibilidade" às empresas e cidadãos do bloco político-económico europeu.

De acordo com a declaração conjunta, divulgada hoje, Bruxelas e Washington comprometem-se com "um quadro para comércio e investimento transatlânticos que sejam justos, equilibrados e com benefícios mútuos".

No entanto, o acordo alcançado entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, foi alvo de críticas dentro da UE. A principal crítica é de que o acordo é desfavorável para o bloco comunitário europeu.

A declaração conjunta diz que o acordo é "o primeiro passo de um processo que vai aumentar as trocas comerciais e melhorar o acesso ao mercado em setores adicionais".

Os direitos alfandegários de 15% são em toda a linha, incluindo "setores estratégicos" como o automóvel, farmacêutico, da madeira e dos semicondutores.

Alguns setores "beneficiarão de um regime específico", a partir de 01 de setembro, incluindo os setores dos recursos naturais, como a cortiça, todas as aeronaves e partes para as construir e manutenção, produtos farmacêuticos genéricos e os ingredientes.