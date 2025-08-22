População bloqueou estrada regional há 27 anos

Foi há 26 anos que a população do Ribeira da Alforra e Fonte Garcia bloqueou a estrada regional, recorrendo a pedras e até a um carro, que colocaram no local capotado.

Em causa estava o facto de existirem trabalhos inacabados na via, que levavam à constante existência de poeira e lama e obrigava a condicionamentos no trânsito automóvel. Esta acção popular obrigou à intervenção da polícia, mas nem isso foi suficiente para demover a população.

Apesar de tudo, a acção decorreu de forma ordeira, pese embora se tenha incendiado o carro capotado, que se encontrava no local, e que lá foi posto propositadamente.

Esta iniciativa popular acontecer já depois da meia-noite, após a passagem do último autocarro. A população ficou descontente pela falta de respostas por parte da autarquia, uma vez que a via encontrava-se nesse estado há cerca de oito meses e, mesmo com essa acção popular, ninguém da Câmara Municipal se dirigiu ao local para falar.