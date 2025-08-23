Bancadas bem compostas para assistir Nacional - Sporting
A plateia está bem composta para assistir ao encontro entre o Nacional e o Sporting.
O ambiente é vibrante, com muitos adeptos já instalados nas bancadas, criando uma moldura humana que promete dar ainda mais emoção ao jogo.
A expectativa é grande e sente-se a energia dos adeptos prontos para apoiar as suas equipas.
A partida começa às 18 horas, no Estádio da Madeira.
Já há 'onzes' para o Nacional - Sporting
Já são conhecidos os 'onzes' iniciais de Nacional e Sporting para o jogo que começa às 18h00.
Sporting defronta hoje o Nacional no Estádio da Madeira
O bicampeão Sporting e o Moreirense procuram hoje isolar-se provisoriamente no comando da I Liga de futebol, na visita ao Nacional e na receção ao Vitória de Guimarães, respetivamente, que antecedem o jogo entre Benfica e Tondela.