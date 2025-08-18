Oito jogos e duas plataformas do eGames Lab dão-se a conhecer na Gamescom 2025

O maior grupo de investigação e desenvolvimento de videojogos em Portugal, o consórcio eGames Lab, vai estar presente na maior feira de videojogos do mundo, a Gamescom 2025, que vai decorrer entre os dias 20 e 24 de Agosto, na Alemanha.

Segundo explica nota à imprensa, vão marcar presença os videojogos da Walkme Mobile, One Way Eleven, Redcatpig, Infinity Games e as plataformas da Yacooba Labs e da FootAR. Além disso, pela primeira vez, num certame internacional, estarão em demonstração os programas de aceleração da Startup Madeira e o evento Madeira Games Summit destinado a gestores de estúdios internacionais promovido pela ACIF.

"O feedback positivo é sempre um bom sinal do caminho trilhado, mas o negativo também é bem-vindo, porque nos obriga a manter uma atitude proativa perante os aspetos a melhorar”, afirma Miguel Campos, líder do Consórcio eGames Lab. Este é considerado "um marco histórico da indústria portuguesa devido à qualidade dos produtos apresentados e à elevada participação de parceiros do consórcio no certame".

Neste evento, a 'Walkme Mobile' apresentará o 'Trivia World Quest', um quiz que transforma o entretenimento em aprendizagem através de uma experiência única e interactiva e o 'Waste Rush' que envolve os jogadores em práticas sustentáveis, transportando-os para um mundo onde recolhem resíduos e conhecem novas metodologias de reciclagem. A 'One Way Eleven' apresentará 'Hanno', um jogo imersivo de acção e aventura onde os jogadores deverão ajudar um elefante bebé, perdido e ferido na floresta e 'The Kause' que tem como base um mundo utópico, onde o jogador assume o papel de um revolucionário, que deverá libertar a sua terra e tornando-a um local democrático.

A 'Redcatpig' fará a demonstração de 'KEO', um jogo que apresenta um mundo pós-apocalíptico de ficção científica em que os jogadores constroem o seu próprio equipamento para dominar o campo de batalha, com veículos futuristas telecomandados e 'HoverShock' que oferece aos utilizadores a possibilidade de pilotar drones armados através de diferentes cenários. A 'Infinity Games' apresentará 'Chill', uma aplicação que promove o relaxamento e bem-estar, oferecendo uma experiência personalizada de alívio de stress e melhoria do sono e 'Pack and Match 3D', um jogo de puzzle em 3D que desafia os jogadores a organizar e combinar objectos em caixas de forma lógica e eficiente: exercita o raciocínio lógico e as habilidades de organização.

Quanto às plataformas a apresentar, a 'Yacooba Labs' faz a demonstração da 'Fourt.io', que promete simplificar a interacção dos utilizadores com a blockchain tornando-a mais intuitiva e segura, marcando, assim, uma nova etapa na integração de soluções Web3 e a FootAR que combina realidade aumentada e realidade virtual: apresenta uma experiência imersiva e interativa e a participação em atividades gamificadas.