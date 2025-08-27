Homem barricado no Barreiro já se entregou às autoridades

O homem que se barricou numa habitação no Barreiro, no distrito de Setúbal, depois de ter baleado o cunhado na via pública entregou-se às autoridades, segundo a PSP.

O homem esteve barricado durante quatro horas.

A PSP montou uma operação no local com elementos da Unidade Especial de Polícia (UEP), do Corpo de Intervenção e do Grupo de Operações Especiais, assim como negociadores.

De acordo com a PSP, o ferido foi atingido com quatro tiros, três na zona lombar e um numa nádega, tendo sido transportado para o hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

Em declarações aos jornalistas, o subcomissário da PSP de Setúbal, Leandro Tomeno, explicou que o suspeito de 36 anos entregou-se sem que tenha havido qualquer incidente, tendo saído da residência com as mãos no ar e acompanhado da mulher, não existindo reféns no interior da habitação.

"Felizmente, a situação está sanada", disse, realçando a atuação dos polícias da Divisão da PSP do Barreiro, considerando que a rápida intervenção foi determinante "para a contenção do incidente tático policial", assim como do Grupo de Operações Especiais através dos negociadores.

A negociação com o suspeito foi feita por telefone, adiantou.

O detido encontra-se na esquadra da PSP do Barreiro.

Os disparos na via pública registaram-se às 13:30 na zona do Barreiro Velho, perto da esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) e terão sido feitos oito disparos, segundo o subcomissário da PSP de Setúbal.

A PSP adiantou que a discussão entre os dois homens terá ocorrido depois de a vítima ter ameaçado denunciar o suspeito por, alegadamente, ter um armazém de material contrafeito.

No local está agora uma equipa da Polícia Judiciária para perícias.

Quanto ao ferido que se encontra no Hospital do Barreiro, o subcomissário da PSP adiantou à agência Lusa que está estável "não correndo perigo de vida".