Homem caiu de um muro quando apanhava figos em São Gonçalo

Um homem de 62 anos sofreu hoje uma queda aparatosa em São Gonçalo, no Caminho das Pedras, quando apanhava figos.

Segundo foi possível apurar, o homem caiu de um muro para a estrada, de uma altura aproximada a dois metros.

Apresentava um corte no sobrolho, escoriações numa mão e queixava-se de dores na anca. Foi socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.