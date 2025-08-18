CDU alerta para descargas na Ribeira de João Gomes

A CDU esteve, esta segunda-feira, no centro do Funchal, mais precisamente junto ao centro comercial Anadia, num contacto com a população. Na ocasião, a candidatura ouviu queixas em relação à existência de esgotos a céu aberto no centro da capital madeirense.

Através de uma nota de imprensa, o partido refere que "numa zona onde existe muito comércio, numa zona onde milhares de pessoas passam todos os dias, mesmo na zona central da nossa cidade, é inadmissível que os esgotos continuem a jorrar a céu aberto e a causar mau cheiro".

O candidato da CDU Duarte Martins refere, ainda, que "estas pessoas que todos os dias, por aqui passam queixam-se deste problema que é também um atentado à saúde pública".

"Podem sempre contar com a CDU para defender os funchalenses e para resolver os problemas e anseios de quem vive e trabalha na Cidade do Funchal", afirmou o candidato.