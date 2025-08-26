CDS Funchal reforça importância da cultura e das tradições madeirenses

A concelhia do Funchal do CDS-PP reforçou, esta terça-feira, através de comunicado, a importância de serem preservadas a cultura e as tradições madeirenses, reafirmando a sua proximidade às associações culturais e aos grupos folclóricos, enquanto parceiro activo na defesa das tradições e da identidade regional.

Fazendo eco da participação de elementos da concelhia em eventos ligados ao folclore, no passado fim-de-semana, Pedro Pereira reforçou o papel do partido na valorização da identidade cultural madeirense. "O CDS sempre pugnou pela defesa da nossa cultura e tradições. Ao longo da sua história, o CDS sempre foi um parceiro confiável de todos aqueles que defendem e protegem a identidade e cultura madeirense. O nosso compromisso da concelhia do Funchal do CDS é continuarmos, como no passado, na linha da frente nesta defesa. Aqui no CDS não nos lembramos das nossas tradições e da nossa cultura só quando há eleições! Para o CDS essa é uma defesa diária", reafirmou o presidente da concelhia.

Na sexta-feira, vários dirigentes locais do CDS-PP participaram no Funchal Folk, que decorreu no Cais 8. No dia seguinte, sábado, a comitiva esteve presente no Festival de Folclore de São Martinho, realizado no centro cívico daquela freguesia. Pedro Pereira fez parte das equipas que estiveram na génese das primeiras edições do Funchal Folk, sendo o único evento regional a receber as insígnias do CIOFF - Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e de Artes Tradicionais.