Horários do Funchal reforça carreira 81 para a festa no Curral das Freiras

A carreira 81 da Horários do Funchal vai ser reforçada, nos dias 30 e 31 de Agosto, para facilitar o acesso de todos os madeirenses e visitantes à Festa de Nossa Senhora do Livramento, no Curral das Freiras.

Viagens adicionais:

Sábado, 30 de agosto : Reforço do serviço a partir das 16h30, com a última partida do Curral das Freiras às 03h30 da madrugada de domingo.

: Reforço do serviço a partir das 16h30, com a última partida do Curral das Freiras às 03h30 da madrugada de domingo. Domingo, 31 de agosto: Viagens adicionais das 14h30 até às 21h00 (última partida do Curral das Freiras).

As partidas do Funchal serão efectuadas na paragem habitual da carreira 81, junto ao Teleférico. No Curral das Freiras, o local de embarque para o regresso será junto ao "Bar Serafim".

Informação sobre o Trajeto: A Horários do Funchal alerta que, devido aos habituais condicionamentos de trânsito no centro da freguesia do Curral das Freiras durante as festividades, o percurso da carreira 81 poderá sofrer alterações pontuais.

Tarifas e Bilhetes: As tarifas em vigor para a carreira 81 – Curral das Freiras mantêm-se inalteradas, sendo válidos todos os títulos de transporte intermunicipais habituais.