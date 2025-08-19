Costa defende que base da paz passa por reforço das forças armadas ucranianas

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu hoje que reforçar as Forças Armadas da Ucrânia é a única maneira de assegurar que uma eventual paz seja duradoura.

"Quem tem os pés no terreno, quem está na linha da frente, e as bases das garantias de segurança são as Forças Armadas ucranianas", disse António Costa, no final de uma reunião extraordinária do Conselho Europeu, por videoconferência, convocada após contactos em Washington que envolveram, na segunda-feira, os presidentes norte-americano e ucraniano, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, e uma delegação de vários líderes europeus.

Em conferência de imprensa, em Lisboa, o presidente do Conselho Europeu disse que, independentemente do processo negocial intermediado por Trump, a "base das futuras garantias de segurança será sempre as Forças Armadas da Ucrânia".

Nas mesmas declarações, Costa afirmou esperar que as futuras negociações entre Zelensky e o Presidente russo, Vladimir Putin, "sejam bem-sucedidas".