José Luís Nunes demonstra gratidão e maior proximidade da Assembleia Municipal

O presidente da Assembleia Municipal do Funchal disse que, no exercício das suas funções, gostaria de demonstrar a sua gratidão pela confiança no projecto que integrou há quatro anos.

Está a decorrer, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a sessão solene comemorativa do 517.º aniversário da cidade do Funchal.

Num discurso em jeito de agradecimento, afirmou que o presente exigia actualização e teve como objectivo uma proximidade maior da Assembleia Municipal aos munícipes. Foram implementadas várias medidas para dar mais dignidade e eficácia a este órgão. Foi criado um novo logótipo e imagem gráfica, foi feita uma aposta na comunicação e foi criada uma página nas redes sociais.

José Luís Nunes disse que agora é possível acompanhar de perto o trabalho dos eleitos.

“Fomos ainda mais longe durante este ciclo”, assegurando que a Assembleia Municipal fosse a todas as freguesias, com sessões descentralizadas. A Assembleia realizou 43 iniciativas ao longo dos últimos quatro anos. “Fomos aquilo que prometemos para este mandato”, afirmou.

O presidente da Assembleia Municipal deixou ainda uma palavra de agradecimento ao presidente do Governo Regional, afirmando que foram encontrados “pontos de convergência” que beneficiaram a cidade.

Quanto ao futuro, diz que há bases sólidas, tendo em conta aquilo que foi feito pelo actual executivo, havendo mudanças na lei do ruído, ocupação de espaço público e câmaras de video-vigilância.

Pediu ainda que todos juntos possamos aprender com o que acontece com os incêndios. Foi pedido um minuto de silêncio por quem luta pelas populações e por quem perdeu a vida, em Portugal continental. Esse minuto foi cumprido de pé pelos presentes na sala da Assembleia Municipal do Funchal.

"A paz não pode ser um utopia", disse José Luís Nunes, referindo-se às guerras que assolam o mundo.