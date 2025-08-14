CDU promete "devolver o Funchal à sua população"

A CDU entregou hoje, no Palácio da Justiça, as listas para os órgãos autárquicos do Funchal. No final, o cabeça-de-lista à câmara municipal, Ricardo Lume, destacou que a candidatura é formada por pessoas ligadas às lutas sociais e com um "compromisso firme com a melhoria das condições de vida” dos funchalenses.

Lume criticou o actual executivo PSD/CDS, acusando-o de transformar o Funchal num "resort para turistas e estrangeiros endinheirados", enquanto a população local enfrenta problemas de habitação, mobilidade e acesso a serviços básicos. Apontou ainda falta de autonomia da autarquia e dependência do Governo Regional.

O executivo da CMF liderado pelo PSD/CDS, comporta-se como uma mera empresa de condomínios, gerindo de forma minimalista e incompetente os espaços comuns. Pior ainda, o executivo da CMF mais parece um departamento do Governo Regional, sob sua dependência direta, sem autonomia, obedecendo à voz do dono Ricardo Lume

Defendendo a CDU como “única força política comprometida apenas com a população”, o candidato citado em nota de imprensa apelou ao voto nas eleições de 12 de Outubro, prometendo priorizar habitação, trabalho, transportes, ambiente, saúde, educação e cultura.

“Com trabalho, honestidade e competência, vamos devolver o Funchal à população”, afirmou.