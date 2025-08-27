Dois jovens agredidos esta madrugada no Funchal socorridos pelos bombeiros

Dois jovens agredidos durante a madrugada desta quarta-feira, 27 de Agosto, na cidade do Funchal, foram socorridos e transportados ao Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Os casos isolados tiveram lugar nas zonas das Courelas e das Madalenas.

O primeiro episódio de violência aconteceu pelas 4 da manhã e deixou um jovem de 21 anos com cortes num braço, enquanto o segundo sucedeu pelas 5 horas, deixando a vítima, um jovem de 19 anos, com um corte profundo nas costas.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta de ambas as ocorrências.