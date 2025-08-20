 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Cidadão estrangeiro agredido na Rua das Fontes

Foto Arquivo/Aspress/Helder Santos

Um cidadão estrangeiro, de 23 anos, foi agredido esta madrugada, pelas 2h27, na Rua das Fontes, no Funchal. De acordo com os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a vítima ficou inconsciente por alguns segundos após embater com a cabeça no passeio.

Os elementos daquela corporação de bombeiros prestaram assistência no local e transportaram o jovem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento. 

