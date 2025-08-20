Cidadão estrangeiro agredido na Rua das Fontes

Um cidadão estrangeiro, de 23 anos, foi agredido esta madrugada, pelas 2h27, na Rua das Fontes, no Funchal. De acordo com os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a vítima ficou inconsciente por alguns segundos após embater com a cabeça no passeio.

Os elementos daquela corporação de bombeiros prestaram assistência no local e transportaram o jovem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.