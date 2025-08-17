Fogo num caixote de lixo mobilizou bombeiros do Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados ao final da tarde de ontem para combater um incêndio que deflagrou num caixote de lixo, na Estrada Conde Carvalhal, mais precisamente na Travessa Rio de Janeiro.
Para o local foram mobilizados seis elementos, apoiados por um veículo pesado de combate a incêndios.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo