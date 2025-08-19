Mulher agredida durante a madrugada no Funchal

Uma mulher com 33 anos de idade foi esta madrugada vítima de agressão, num contexto de aparente violência doméstica, pela 00h30 desta terça-feira na Rua do Pina, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para acudir a vítima, que apresentava ferimentos na boca.

Foi socorrida e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Linhas que as vítimas de violência doméstica podem recorrer na Região:

Em situações de emergência: Linha de Emergência Social - 144 e PSP - 112, serviços disponíveis 24 horas por dia.

Ajuda especializada: Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, do ISSM, IP-RAM 300 084 135 / 964 549 749, Associação Presença Feminina 291 759 777 / 968 084 407, Equipa Multidisciplinar da Violência Doméstica, do SESARAM, EPERAM 291 705 608, ext. 3138.

Equipas de Atendimento, Acompanhamento e Investigação, da PSP 291 110 000 / 291 110 001 Funchal e Ribeira Brava 291 110 180.

Pode ainda contactar: O serviço de Atendimento da Segurança Social (área de residência), esquadras da PSP, serviços do Ministério Público, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (da área de residência), centro de saúde (área de residência), hospital e escolas.