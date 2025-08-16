Vitória de Guimarães soma primeiro triunfo na recepção ao Estoril Praia

O Vitória de Guimarães conseguiu hoje a primeira vitória na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Estoril Praia, por 3-2, num encontro da segunda jornada em que esteve a perder.

Rafik Guitane deu vantagem aos visitantes, aos 19 minutos, os minhotos conseguiram a reviravolta por Miguel Nóbrega, aos 42, e Nélson Oliveira, aos 52, os 'canarinhos' empataram, aos 61, por Tiago Parente, com Tiago Silva a selar o triunfo para os vimaranenses, aos 69, de penálti.

O Vitória de Guimarães, que se tinha estreado na I Liga com uma derrota por 3-0 no terreno do FC Porto, conquistou os três primeiros pontos na 92.ª edição, enquanto o Estoril Praia permanece com um, graças ao empate caseiro diante do Estrela da Amadora (1-1).