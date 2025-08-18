As seis praias ‘Zero Poluição’ na Madeira

A associação Zero divulgou, no início da época balnear, a sua listagem de praias ZERO Poluição. No total do país foram identificadas 81 praias, por todo o país, que cumprem os critérios desta associação, que considera que “este objectivo é verdadeiramente aquilo que à escala europeia se deseja no quadro do Pacto Ecológico Europeu, em particular no âmbito do Plano de Ação para a Poluição Zero”.

Na Madeira foram identificadas seis praias Zero Poluição. Quais são e o que significa esta designação?

Uma praia ‘Zero Poluição’ é aquela “em que não foi detectada qualquer contaminação microbiológica nas análises efectuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares”.

“Em 2025, as Praias ZERO Poluição representam 12 por cento do total das 673 águas balneares existentes, um aumento de três por cento, mais 22 praias em relação às 59 classificadas no ano passado”, indica uma nota à imprensa.

Este ano, pela primeira vez, o município de Santa Cruz figura nesta lista, com a entrada da praia da Boaventura. Por outro lado, o concelho de Machico deixou de estar representado. Na Madeira figuram então seis praias, pertencentes a quatro concelhos.

Alertas de época balnear

A associação ZERO tem vindo a apelar à Agência Portuguesa do Ambiente para melhorar a informação especializada e ao público sobre a natureza de desaconselhamento e interdição de praias.

Por isso, a ZERO selexcionou alguns aspectos que considera cruciais em muitas praias:

Por razões ambientais e de segurança, só devem ser frequentadas praias classificadas como zonas balneares, onde se conhece a qualidade da água e onde haja vigilância;

Não devem ser deixados quaisquer resíduos na praia e, sempre que possível, devemos encaminhá-los através da recolha selectiva;

Deve-se preservar a paisagem e os ecossistemas envolventes das zonas balneares, evitando o pisoteio de dunas e outras áreas sensíveis.

Praias Zero Poluição na Madeira

Tal como já referido, são seis as praias que constam da lista emanada por esta associação:

Praia do Portinho, Jardim do Mar, Calheta

Porto do Seixal, Porto Moniz

Cabeço da Ponta, Porto Santo

Calheta, Porto Santo

Lagoa, Porto Santo

Boaventura, Santa Cruz