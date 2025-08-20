PSD/CDS promete "novo patamar social e económico" em Machico

A Coligação PSD/CDS apresenta, no próximo dia 29 de Agosto, a candidatura aos órgãos autárquicos do município de Machico.

O evento irá decorrer a partir das 18 horas, no Largo do Município, e contará com a presença das equipas candidatas à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia.

Sob o lema ‘Machico com Futuro’, o projecto resulta, tal como refere o candidato à Câmara Municipal, Luís Ferreira, "da motivação de uma equipa de pessoas que querem projetar o seu concelho e as suas freguesias para um novo patamar social e económico, alicerçado num desenvolvimento sustentável que traga maiores garantias de futuro para quem vive e trabalha em Machico, mas também melhores condições para aqueles que estão de visita”.

Neste contexto, na lista à Câmara Municipal juntam-se a Luís Ferreira, Engenheiro Agrícola, os seguintes nomes: Pedro Santos, Engenheiro Civil; Fátima Belo, Professora; Rui Correia, Engenheiro Mecânico, com mestrado em Gestão; Jéssica Olim, Mestre em Estudos Regionais e Locais; Ricardo Gouveia, Mestre em Engenharia Alimentar; Bruna Gomes, Licenciada em Línguas e Estudos Empresariais.

Já à Assembleia Municipal a coligação apresenta como cabeça-de-lista Eulália Remesso, Mestre em Gestão Financeira, e às Juntas de Freguesia Miguel Costa (Machico), Licenciado em Antropologia, André Belo (Água de Pena), Licenciado em Gestão, Aurélio Gouveia (Santo António da Serra), Licenciado em Ciências Sociais, Nelson Calaça (Caniçal), Licenciado em Enfermagem, e Carlos Abreu (Porto da Cruz), Empresário.