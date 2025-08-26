Chega "totalmente disponível" para colaborar com Governo Regional no combate às drogas

Foi numa reunião mantida esta manhã com a secretária regional de Saúde e Protecção Civil que o deputado madeirense do Chega eleito à Assembleia da República terá manifestado disponibilidade do seu grupo parlamentar para apoiar ao Governo Regional no combate às drogas e aos comportamentos aditivos.

"Totalmente disponível" foi como Francisco Gomes disse estar a bancada do Chega no parlamento nacional a Micaela Freitas e Nélson Carvalho, esta último director da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD).

Deputado do Chega reuniu-se esta terça-feira com a secretária regional de Saúde e Protecção Civil. , Foto DR

Na ocasião, lemos num comunicado enviado pelo parlamentar madeirense à comunicação social, foi possível "analisar o estado actual da Região Autónoma da Madeira no que respeita ao consumo de drogas e a comportamentos desviantes, bem como as medidas já em curso para enfrentar esta realidade". Francisco Gomes entende que, perante a gravidade do problema, deve imperar uma "cooperação institucional", alheia a cores político-partidárias.

"Estamos perante um desafio que ultrapassa qualquer diferença partidária. O importante é unir esforços para proteger os jovens, apoiar as famílias e devolver tranquilidade às comunidades afetadas por estas situações", refere o deputado, dizendo-se disponível para apresentar propostas neste âmbito. "O Chega não faltará a este combate", aponta, em prol da Saúde Pública e da segurança dos madeirenses.