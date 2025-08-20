Governo Regional destaca descida "sólida e consistente" no desemprego

Face à maior descida do desemprego em todo o País registada na Madeira, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, realçou a descida como "sólida e consistente" e fruto do impacto das políticas públicas de emprego que o Executivo tem vindo a implementar.

"A Madeira apresenta hoje os melhores indicadores do País no que respeita ao desemprego, mantendo uma descida sólida e consistente. Este desempenho traduz o impacto das políticas públicas de emprego que temos vindo a implementar, mas também a vitalidade da nossa economia e o esforço diário de trabalhadores e empresas. Menos desemprego significa mais oportunidades, mais estabilidade e mais confiança no futuro das famílias madeirenses", referiu a governante.

Já o presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Gouveia, destaca o aumento no número de ofertas captadas. "A par com a expressiva descida no desemprego, é importante realçar o aumento de ofertas captadas da ordem dos 11,5%, o que traduz também o bom desempenho da economia regional e da estratégia de criação de emprego", afirmou.

Madeira regista a maior redução de desempregados do País em Julho com -19,4% O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 4% em julho, e 0,2% face a junho, para 292.825, estando a recuar há seis meses consecutivos, segundo dados divulgados hoje pelo IEFP. O o valor mais acentuado foi registado na região autónoma da Madeira (-19,4%).

A Madeira registou, em Julho, a maior descida homóloga do desemprego em todo o País, segundo os dados hoje divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Enquanto a generalidade das regiões portuguesas apresentou reduções no desemprego (com excepção do Alentejo), a Madeira destacou-se com uma quebra expressiva de -19,4%, o que corresponde a menos 1.306 desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM).

No total, 5.419 pessoas estavam inscritas no IEM em Julho, o número mais baixo dos últimos 21 anos – sendo necessário recuar até Agosto de 2003 para encontrar um registo semelhante.

Também face a Junho, a tendência foi positiva: em Julho, o desemprego na Região voltou a cair 2,2%, traduzindo-se em menos 179 inscritos.

Outro dado relevante é a redução do desemprego de longa duração, que desceu 4,3%, a um ritmo superior ao do desemprego global (-3,2%).