'Verão... Sem Drogas' na Festa Gastronómica do Caniço

A Direção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), encontra-se a desenvolver uma acção de sensibilização dirigida aos frequentadores da Festa Gastronómica do Caniço, que decorre até dia 20 de Agosto.

Esta iniciativa enquadra-se no projecto #Vibes4U NoDrugs, com enfoque na prevenção do consumo de substâncias psicoativas em eventos nocturnos de carácter recreativo, tais como festas, arraiais e festivais.

"A base deste projecto consiste na abordagem da educação pelos pares, que envolve a disseminação de mensagens preventivas por jovens voluntários e jovens que frequentam o evento", explica a UCAD em nota de imprensa.

A Unidade realça que "os voluntários, predominantemente estudantes de Enfermagem e Psicologia, receberam formação específica para esta actuação".

Num sentido mais lato, esta iniciativa é fruto de colaborações com instituições como a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny, a Universidade da Madeira e a Polícia de Segurança Pública (PSP) e insere-se no âmbito da Campanha "+ Verão ... Sem Drogas", promovida pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, através da Direção Regional da Saúde (DRS).