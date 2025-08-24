 DNOTICIAS.PT
A Guerra Madeira

“O Governo Regional estará sempre ao vosso lado”

Paula Margarido deixou mensagem de solidariedade no Dia da Independência da Ucrânia

No final da marcha que assinalou, este domingo, no Funchal, o 34.º aniversário da independência da Ucrânia, Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, representou o Governo Regional e deixou uma palavra de solidariedade à comunidade ucraniana residente na Madeira.

“Parabéns sentidos à comunidade ucraniana que celebra hoje o dia da sua independência. Creiam que o Governo Regional estará sempre, sempre ao vosso lado, celebrando a independência e desejando ardentemente a paz no vosso território. Queremos muito que venha a paz”, afirmou a governante.

Recordando a mensagem do Presidente da República, Margarido sublinhou a distinção entre vítimas e agressores: “Nós bem sabemos quem são as vítimas e bem sabemos também quem são os agressores, tal como já disse o Presidente da República Portuguesa hoje para toda a comunidade ucraniana.”

Antes de terminar, a secretária regional reiterou o compromisso do Executivo madeirense: “Estaremos sempre ao vosso lado e caminhamos convosco. Parabéns. Slava Ucrania!”

