“O Governo Regional estará sempre ao vosso lado”

No final da marcha que assinalou, este domingo, no Funchal, o 34.º aniversário da independência da Ucrânia, Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, representou o Governo Regional e deixou uma palavra de solidariedade à comunidade ucraniana residente na Madeira.

“Parabéns sentidos à comunidade ucraniana que celebra hoje o dia da sua independência. Creiam que o Governo Regional estará sempre, sempre ao vosso lado, celebrando a independência e desejando ardentemente a paz no vosso território. Queremos muito que venha a paz”, afirmou a governante.

Recordando a mensagem do Presidente da República, Margarido sublinhou a distinção entre vítimas e agressores: “Nós bem sabemos quem são as vítimas e bem sabemos também quem são os agressores, tal como já disse o Presidente da República Portuguesa hoje para toda a comunidade ucraniana.”

Antes de terminar, a secretária regional reiterou o compromisso do Executivo madeirense: “Estaremos sempre ao vosso lado e caminhamos convosco. Parabéns. Slava Ucrania!”