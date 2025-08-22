Governo Regional entrega medicamento veterinário a 357 apicultores

O Governo Regional, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, vai iniciar, na próxima segunda-feira, a entrega gratuita de um medicamento veterinário a 357 apicultores, por forma a que seja feito o controlo do ácaro Varroa destructor nas colmeias.

Esta é uma medida que resulta num investimento de 72.794,13 euros e que permite contribuir para o controlo do ácaro em 10.977 colmeias registadas, em 735 apiários.

"A varroose é uma doença que afeta as abelhas, causada pelo ácaro Varroa destructor. Este parasita alimenta-se da hemolinfa (o “sangue” das abelhas) e transmite vírus que enfraquece e mata as abelhas, podendo levar ao colapso das colmeias se não for controlada. É uma das principais ameaças à apicultura em todo o Mundo", explica nota à imprensa.

"O mel de abelha regional diferencia-se pela sua qualidade e o Governo Regional mantém sempre um apoio técnico de proximidade a todos os apicultores", termina a mesma nota.