O Juntos Pelo Povo (JPP), em nota enviada à comunicação social, regista que depois do pedido para a convocação extraordinária da Comissão Permanente ter sido recusado, a Conferência de Líderes, que esteve reunida esta quarta-feira, a pedido o Chega e do PCP, decidiu por unanimidade convocar essa reunião e ouvir o Primeiro-Ministro.

"Perante uma tragédia nacional como a que hoje consome Portugal continental, era inaceitável o silêncio da Assembleia da República", refere o partido, acrescentando que o país "exige respostas, não desculpas. O Governo deve explicações aos portugueses e a Assembleia da República deve estar à altura do seu papel de escrutínio."

A rematar refere que o JPP vai continuar a "cumprir a sua missão: dar voz às populações, exigir transparência e lutar por soluções à medida da gravidade desta calamidade."