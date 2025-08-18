'Frederica Devónia' vence VII Regata Porto Santo Line

O 'Frederica Devónia' do skipper Martim Cardoso foi o grande vencedor da sétima edição da Regata Porto Santo Line que teve a sua conclusão na tarde de domingo e que uma vez mais ligou as ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Na já emblemática regata da classe cruzeiro do calendário náutico madeirense, e que teve organização do Clube Naval do Funchal e da Associação Regional de Vela da Madeira, com o patrocínio da Porto Santo Line, Grupo Sousa, a edição deste ano contou com oito embarcações e um total de quase meia centena de velejadores.

Com a conclusão da segunda etapa que ligou a baía do Porto Santo à baía de Santa Cruz, a embarcação do Clube Navaldo Funchal, 'Frederica Devónia' veio a ser a grande vencedora da edição de 2025 com o 'Marujo', de Miguel Sá (ANM), a ser segundo classificado, enquanto o 'Vádio IV', de Hoo-Yu Man (CNF) veio a fechar o pódio.

Já na classe ORC C, o destaque foi para o 'Marujo', de Miguel Sá (ANM), que veio a triunfar, enquanto o 'Guanche', de Fidélio Gomes (CNS), e o 'Prodigal Daughter', de Pedro Galvão (CNF), fecharam os restantes lugares do pódio.

Na classe Promoção, o primeiro lugar foi alcançado pelo 'Amuras II', de Marco Gamelas (CNF), com o Gordinha, de Frederico Rezende (CNF), a garantir a segunda posição e o 'Laser / Diver-Fogo II', de Alexandre Pestana, a ser terceiro classificado.