O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, presidiu às exéquias de D. Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal, na Sé do Funchal. Na sua homilia, D. Nuno Brás destacou a figura de D. Teodoro de Faria como pastor da Igreja madeirense, afirmando que "hoje celebramos de modo particular a Páscoa de um bispo que foi pastor da Igreja madeirense".

Ver Galeria Foto Helder Santos/ASPRESS

D. Nuno Brás sublinhou que "a Páscoa do bispo é a Páscoa de Cristo", lembrando que cada bispo, como qualquer outro ser humano, tem qualidades e defeitos. No entanto, enfatizou que "os dons de Deus chegam-nos através da fragilidade humana" e que "somos devedores a D. Teodoro de tantos dons".

O Bispo do Funchal também expressou gratidão pelos momentos em que D. Teodoro de Faria foi "sinal tangível da presença de Deus" para a comunidade madeirense, afirmando que "agradecemos todos aqueles momentos que este nosso bispo foi sinal tangível da presença de Deus". A cerimónia é um momento de reflexão e oração pelos fiéis, que se reuniram para prestar a última homenagem ao Bispo Emérito.