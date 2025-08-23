Mais de 60% dos polacos rejeitam envio de tropas em missão de paz para Ucrânia

Cerca de seis em cada 10 polacos (61,1%) referem estar contra o envio de tropas polacas para a Ucrânia numa hipotética missão de paz, de acordo com uma sondagem publicada hoje pelo jornal polaco Rzeczpospolita.

Por outro lado, 17,3% indica que apoiaria a participação da Polónia numa força multinacional e 21,6% dizem não ter uma opinião a esse respeito, segundo um inquérito realizado pela SW Research.

Os resultados basearam-se em 800 entrevistas realizadas entre terça e quarta-feira da semana passada.

Os homens (64%) são mais relutantes do que as mulheres (59%) em enviar militares polacos para a Ucrânia, e a rejeição também aumenta entre a população mais jovem (69%) e nas cidades com mais de 20.000 habitantes (70%).

Em fevereiro, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, descartou uma participação da Polónia a nível militar, mas ofereceu apoio logístico e político.

A fronteira entre a Polónia e a Ucrânia conta uma extensão superior a 500 quilómetros e acolhe aproximadamente um milhão de refugiados, de acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), ficando apenas atrás da Alemanha (1,2 milhões).

A Rússia ocupa atualmente cerca de 20% do território da Ucrânia, uma antiga república soviética que Putin defende que não devia ser um país independente, mas antes integrar a Federação Russa.

A guerra da Rússia contra a Ucrânia causou dezenas de milhares de vítimas civis e militares, segundo estimativas de diversas fontes, embora o número preciso seja desconhecido.