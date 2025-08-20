Moscovo rejeita discussão sobre garantias de segurança sem a Rússia

A Rússia advertiu hoje que qualquer discussão sobre as garantias de segurança ocidentais a oferecer à Ucrânia sem considerar a posição de Moscovo será inválida.

"O Ocidente compreende perfeitamente que discutir seriamente garantias de segurança sem a Rússia é utópico, é um caminho que não leva a lado nenhum", declarou o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, após conversações com o homólogo jordano, Ayman Safadi, em Moscovo.

"Não podemos aceitar que as questões de segurança coletiva sejam agora abordadas sem a Rússia", disse Lavrov, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).