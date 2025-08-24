Portugal mantém a mesma solidariedade com a Ucrânia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que Portugal mantém a mesma posição de solidariedade com a Ucrânia face à Rússia e a "pretensos mediadores", numa mensagem enviada ao homólogo ucraniano.

"Portugal não muda de valores e princípios, nem muda de lado", escreveu numa carta de felicitações que enviou a Volodymyr Zelensky pelo 34.º aniversário da independência da Ucrânia, segundo um comunicado da presidência.

A Ucrânia tornou-se independente em 24 de agosto de 1991, na sequência do colapso da União Soviética, de que fazia parte, e enfrenta uma invasão russa desde fevereiro de 2022.