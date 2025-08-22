Lula da Silva chega à Colômbia para cimeira dos Países da Amazónia

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou esta quinta-feira a Bogotá, onde hoje se reunirá com o homólogo colombiano, Gustavo Petro, no âmbito da V Cimeira dos Países Amazónicos, que reúne oito nações sul-americanas.

Lula, anfitrião da próxima COP30, foi recebido à chegada pela ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Rosa Villavicencio, que presidiu esta quinta-feira em Bogotá à III Reunião Extraordinária de ministros dos Negócios Estrangeiros e delegados da Organização do Tratado de Cooperação Amazónica (OTCA).

Os chefes da diplomacia da Bolívia, Brasil, Peru, Venezuela e Colômbia, entre outros, aprovaram 20 resoluções e a chamada "Declaração de Bogotá", que será hoje adotada na V Reunião de Presidentes e Chefes de Estado da OTCA, e depois levada à COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que será realizada de 10 a 21 de novembro na cidade amazónica de Belém do Pará.

Petro e Lula têm agendada uma reunião em privado após a cimeira e deverão encerrar o dia com declarações à imprensa.

A última visita oficial de Lula à Colômbia foi em abril de 2024, durante a inauguração da Feira Internacional do Livro de Bogotá, que teve o Brasil como país convidado.