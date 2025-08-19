O Mundo vive uma mentira coletiva

Nunca se mentiu tanto como agora e tão descaradamente. As mentiras são tão bem engendradas que os políticos incompetentes e mentirosos são premiados com o voto e outros com distinções.

O SNS está em coma induzido e parece já não ter cura. Os hospitais fecham urgências, a EMIR funciona tarde e mal e por vezes não chagam a tempo, as grávidas percorrem Portugal de lés a lés para encontrar uma maternidade onde possam dar à luz. Deduz-se, facilmente, que o Governo, sub-repticiamnete, está a empurrar o SNS para a privatização. Se tal acontecer o povo terá de agir e protestar, se necessário, exigindo um referendo. Todos sabemos que o SNS é um “ osso” apetecível para os grandes grupos, já que envolve muito dinheiro, a começar pelos seguros que passariam a explorar um seguro de saúde que a maioria dos portugueses não têm meios para pagar. E o SRS segue o mesmo caminho. Precisamos defender os nosso direitos, dos grandes lobbys...

Trump está a banalizar a política e a incutir na mente dos governantes que o mundo é um grande negócio onde tudo se compra e tudo se vende, porém a política tem uma vertente social que não pode ser escamoteada. Todos estão a ver que os países ricos e industrializados estão a explorar vergonhosamente os países pobres. Promovem cimeiras apenas para show off mas ninguém faz nada para a acabar com esta exploração. Depois queixam-se que os migrantes estão a invadir as Costas europeias.. O Mundo vive uma mentira a cada dia que passa. O fanfarrão do Trump disse, alto e bom som, lá do alto da sua arrogância, quando tomou posse em janeiro do corrente, que iria acabar com a guerra Rússia / Ucrânia em uma semana, passaram 8 meses e a guerra continua. Outra farsa: A cimeira do Alasca entre os ditadores Putin e Trump,como era expectável, acabou em nada. Melhor assim do que uma paz podre, pois, já sabíamos que Putin iria reivindicar os territórios ocupados da Ucrânia e se Zalensky não aceitar, será ele o mau da fita e Trump aproveitará o pretexto para defender o seu amigo Putin porque o que interessa são os negócios. As populações não valem nada. Juntaram-se dois tiranos para acabar com a paz no Mundo e fomentar mais miséria.

Outra mentira, também afirmou que iria acabar com a guerra no Médio Oriente mas, mais uma vez, sabia que estava a mentir para ganhar as eleições. Ele sabe e todos nós sabemos que Israel é um posto avançado dos americanos no Médio Oriente e um tampão para evitar que o terrorismo chegue em alta escala aos EUA e à Europa. Ele sabe, e sabe Netanyahu, que aquele conflito é um fogo que arde com um rastilho sem fim. Enquanto houver terroristas - equiparados aos guerrilhas que havia no antigo Ultramar - que quanto mais se mata, mais aparecem. São palavras cruéis mas pelo menos são verdadeiras. Veja-se que Netanyahu, começou, há quase 2 anos, destruir Gaza com o pretexto de dizimar o Hamas e libertar os reféns israelitas, porém até hoje não conseguiu nem uma coisa nem outra. Trump, arrogante e e vaidoso sem perfil para presidente faz uma figura ridícula no dia 13 julho do corrente ao perguntar ao Presidente da Libéria, Joseph Nyumah Boakai, onde tinha ele aprendido à falar tão bem inglês. Mostra que nem sabia que a língua oficial da Libéria é o inglês.. São destes governantes excêntricos que têm o mundo na mão. Que Deus nos livre!

Mas as mentiras ainda agora começaram. Analisemos as negociações sobre o clima onde já se fizeram centenas de cimeiras entre o G7 e o G 20, e outros, e não se chega a um acordo palpável porque não interessa aos negócios. É tudo uma farsa! A justiça nos países europeus, sobretudo em Portugal é feita para beneficiar os corruptos e os ricos que vão interpondo recursos até os arguidos estarem com os pés para a cova ou contraírem a doença de alzheimer. Todavia, os pobres que não têm recursos financeiros para um advogado, não podem recorrer. Com uma justiça assim, a democracia corre um grande risco. A habitação, outra farsa pegada onde os governantes tanto falam e tantas promessas fazem, mas este segmento da sociedade está cada vez mais inatingível para quem ganha um ordenado médio, nem um arrendamento conseguem. O custo de vida está insuportável, todos sabem, falam , prometem, porém, ninguém faz nada.

Já disse e repito, enquanto o dinheiro e os lobby forem mais fartes do que a democracia(poder para o povo) o Mundo viverá uma perigosa mentira e caminha para o colapso.