Papa pede dia de jejum e oração pela paz no mundo

O papa pediu hoje, na audiência pública semanal, perante milhares de pessoas, que sexta-feira seja um dia de jejum e de oração pela paz.

"Enquanto a nossa terra continua a ser ferida por guerras, na Terra Santa, na Ucrânia e em muitas outras regiões, convido todos os fiéis a viver o dia 22 de agosto em jejum e oração", disse Leão XIV.

Durante a audiência, na aula Paulo VI, o líder da Igreja católica apelou, numa saudação aos peregrinos polacos, para que a oração seja "pelo dom da paz, desarmada e desarmante, em todo o mundo e em especial na Ucrânia ou no Médio Oriente".

Numa saudação aos fiéis de língua portuguesa, o papa sublinhou que "sem perdão nunca haverá paz".