Mundo do desporto lamenta morte de Joaquim Oliveira

Vários clubes e entidades ligadas ao desporto nacional lamentaram hoje a morte do empresário Joaquim Oliveira, com a ministra com a tutela do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, a considerá-lo um "nome incontornável do setor empresarial português".

"É com profundo pesar que lamento a morte de Joaquim Oliveira, um nome incontornável do setor empresarial português e figura ímpar dos media nacionais e do desporto. À sua família, amigos e a todos os que o acompanharam, deixo as minhas mais sinceras condolências", escreveu a governante, na rede social X.

Ao longo do dia de hoje, em que foi conhecida a morte do antigo empresário, fundador e presidente do conselho de administração da Sport TV, vários clubes nacionais, como o Arouca, o Tondela, a Académica ou o Nacional foram partilhando notas de pesar.

Também a Associação de Futebol do Porto lamentou a morte, enquanto o FC Porto lembrou o vencedor do Dragão de Ouro para Sócio do Ano, em 1990, assim como "a visão, espírito empreendedor e enorme contributo para o crescimento e modernização do desporto".

"Joaquim Oliveira foi um grande amigo do Sporting de Braga. Acionista da SAD desde a sua constituição, em finais do século passado, foi um elemento próximo, conhecedor da realidade, sensível aos problemas e aos desafios. Foi sempre um aliado e por isso foi distinguido, recentemente, com um 'Gverreiro' de Ouro", pode ler-se numa nota de condolências do Sporting de Braga.

O Penafiel, cuja SAD chegou a ser propriedade de Oliveira, lembrou-o e vai prestar "sentido tributo" no jogo de domingo, em casa ante a Oliveirense, para a II Liga.

O empresário Joaquim Oliveira, presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, morreu hoje aos 78 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois de se notabilizar em negócios "na área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, especialmente no futebol, onde foi pioneiro em vários setores".

Joaquim Oliveira, irmão do ex-selecionador nacional e internacional português António Oliveira, era até hoje presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, que fundou.