Funeral de bombeiro da Covilhã realiza-se na terça-feira

O funeral de Daniel Bernardo Agrelo, de 44 anos, bombeiro da Covilhã que morreu no domingo, num acidente de viação quando se deslocava para um incêndio rural, realiza-se na terça-feira, pelas 10:30, na localidade de Peso.

Daniel Agrelo integrava o Corpo de Bombeiros da Covilhã e morreu na sequência de um acidente de viação ao final da tarde de domingo, quando se deslocava para um incêndio rural que tinha deflagrado na região.

O acidente ocorreu pelas 19:10, na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Resultaram ainda vários bombeiros feridos, um dos quais com gravidade, que se encontra internado em Coimbra e que está estabilizado.

Daniel Agrelo era casado e tinha um filho.

O velório decorre hoje, a partir das 18:30, no salão do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, e o funeral realiza-se na terça-feira, às 10:30, para o cemitério do Peso.

O primeiro-ministro expressou "profunda tristeza" pela morte de Daniel Agrelo, assinalando que "Portugal deve muito aos bombeiros".

Na mensagem, Montenegro desejou "rápida recuperação" aos quatro feridos do acidente, também bombeiros.

Também a ministra da Administração Interna e os seus secretários de Estado manifestaram "profundo pesar e consternação" pela morte do bombeiro da Covilhã.

Já o presidente da Câmara da Covilhã, Vitor Pereira, manifestou "profunda consternação e pesar" pela morte do bombeiro e decretou três dias de luto municipal.

Esta é a segunda morte registada este ano nos incêndios rurais. Na sexta-feira, um ex-autarca de Vila Franca do Deão, no concelho da Guarda (e candidato nas autárquicas deste ano à presidência da freguesia), morreu no combate às chamas, aos 43 anos.