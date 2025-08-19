Saiba como estar pronto para uma entrevista de emprego

É crucial estar bem preparado para uma entrevista de emprego para que seja bem-sucedido. Deve saber de antemão explicar os motivos que a levam a ser a pessoal ideal para o cargo que se candidatou e, nessa preparação, deve também rever o currículo e pesquisar sobre a empresa.

Num processo de recrutamento o currículo (CV) serve para eliminar ou escolher candidatos para uma próxima fase. O documento deve mostrar, de forma sucinta, a experiência, pontos fortes e dados pessoais. Numa candidatura, as empresas podem receber centenas de CV e, como é natural, nem todos são vistos e analisados ao pormenor.

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, deve conseguir captar a atenção de quem o lê rapidamente. Embora este deva ser adaptado à posição a que se candidata não deve complicar.

Faça um CV que não seja genérico, mas que seja de leitura fácil. Se quiser correr alguns riscos, pode fugir ligeiramente aos formatos mais tradicionais, e tentar destacar as mais-valias que vai trazer àquela empresa.

Conseguiu passar à fase da entrevista de emprego? Saiba preparar-se.

Pesquisar sobre a empresa

Este é o passo essencial neste processo. Conhecer a cultura da empresa ajuda não só a mostrar interesse, mas também para perceber se está alinhada com os seus próprios objectivos e valores.

Qual é a missão da empresa, visão e valores? O que oferece? Quais são os mercados em que actua? São algumas das questões que deve ter respostas antes da entrevista.

É também importante fazer uma pesquisa pela internet para ver se foram feitas notícias sobre a empresa. Falar sobre factos da empresa ou notícias recentes confere impacto no recrutador. Se conseguir, pesquise sobre a concorrência da empresa.

Estar preparado para as perguntas frequentes

Antecipe algumas respostas para queles questões transversais a todas as entrevistas de emprego. Por exemplo, 'Fale-me sobre sim. Quais são os seus pontos fortes e fracos? Porquê está a candidatar-se a esta vaga? Onde se vê daqui a cinco anos?

Vale a pena refletir sobre aquilo que quer transmitir. É importante alinhar as suas respostas com o perfil da empresa e da função.

Prepare exemplos concretos

Não encare a entrevista como um interrogatório em que apenas responde àquilo que lhe perguntam. Deve mostrar curiosidade e interesse, pelo que a entrevista de emprego deve ser uma conversa.

Pode fazer perguntas sobre a função, a cultura da equipa, assim como a perspectivas de crescimento. Quanto ao tema do salário ou benefícios, a não ser que o recrutador aborde o tema, evite fazer perguntas na primeira entrevista.

É um tema que deve ser abordado quando recebe uma proposta, mas não se precipite. Não deixa de ser importante que defina uma expectativa salarial.

Apresentação cuidada

Vista-se de forma adequada ao contexto da empresa porque as primeiras impressões são importantes. Por isso, esforce-se na higiene pessoal, cabelo arranjado, unhas limpas e roupa bem passada, por exemplo.

Deve ser pontual, cordial e manter uma postura profissional, mesmo que a entrevista decorra on-line.

Mostre interesse e uma postura atenta porque apresentar que está realmente a ouvir é tão importante quanto o que diz. Seja educação e disponível, os pequenos gestos, como agradecer pela oportunidade ou sorrir genuinamente, ajudam a criar uma impressão positiva.

Se quiser, depois da entrevista, pode enviar um e-mail a agradecer o tempo e a oportunidade. Este gesto simples transmite profissionalismo e reforça o interesse pela função.

