Manhã calma nas principais estradas da Madeira

O trânsito está a fluir sem grandes problemas ao início da manhã desta segunda-feira, 25 de Agosto, nas principais estradas da Madeira. 

Como é perceptível nas câmaras da ViaLitoral, os acessos à via rápida fazem-se sem grandes problemas, não existindo, para já, qualquer sinal de engarrafamento. 

O mesmo acontece nos acessos ao centro do Funchal. 

Ainda assim, aos condutores é recomendada atenção e precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente.  O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.

