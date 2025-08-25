PS quer voltar a dotar o Porto Santo de um parque de campismo

A candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto Santo quer voltar a dotar a ‘ilha dourada’ de um parque de campismo, reavivando aquela que, durante muitos verões, foi uma das imagens de marca daquele destino.

De acordo com Nádia Melim, "despois de o Governo Regional ter desmantelado o parque de campismo, que funcionou durante 40 anos, com a justificação de criar um parque urbano que, afinal, se encontra completamente ao abandono – com a complacência da câmara PSD/CDS – é tempo de voltar a apostar neste nicho de turismo que, além de tradicional, é também importante para a economia local".

Numa altura em que está em cima da mesa a passagem deste espaço para a responsabilidade da autarquia, a candidata do PS garante que, "se o partido governar a edilidade na sequência das eleições de 12 de Outubro, voltará a criar um parque de campismo na ilha".

Como dá conta a socialista, "o espaço em questão tem uma área de 23 mil metros quadrados que pode, perfeitamente, ser dividida em duas: por um lado para zonas verdes e, por outro, para voltar a implementar uma estrutura que acolha este tipo de turismo". A intenção do PS, refere, "passa não só por recuperar a tradição do campismo no Porto Santo, mas por ir mais além, olhando à vertente da sustentabilidade e apostando no segmento de ‘glamping’, com tendas e bungalows ecológicos". Neste âmbito, o objectivo de Nádia Melim consiste em "dotar o espaço com todas as infraestruturas de apoio necessárias, nomeadamente instalações sanitárias, duches e serviço de bar".

Como salienta a candidata do PS, "o turismo de campismo proporciona oportunidades diferentes e únicas de convívio, entreajuda, respeito e contacto com a natureza, além de que representa uma alternativa mais económica ao segmento de hotelaria". Segundo releva, "o turismo de campismo tem também um papel fundamental ao nível da dinamização da economia local – bares, restaurantes e supermercados – já que estas pessoas consomem nos estabelecimentos da ilha, ao contrário dos turistas que optam por hotéis com o regime ‘all inclusive’". Além disso, conforme salienta, "a criação do parque de campismo terá também um importante contributo para a criação de emprego, tendo em conta que serão necessárias pessoas para assegurar os serviços de receção, manutenção e vigilância".

A socialista não aceita que um espaço tão nobre da ilha do Porto Santo esteja votado ao abandono por desleixo do Governo Regional, sem que a Câmara Municipal “mexa uma palha”. Lembra ainda que "a criação do parque urbano, num valor de cerca de 700 mil euros, com comparticipação comunitária, previa a demolição das construções existentes junto à crista da duna, a conceção de zonas de sombreamento e descanso, a criação de novos conjuntos destinados a cafetaria e gelataria, a criação de um parque de merendas, um parque infantil, um parque de desportos de praia e a recuperação e valorização da nora existente, mas pouco ou nada foi feito".

“Passados dois anos desde a inauguração do parque urbano, aquilo que se constata é que o PSD apenas gastou dinheiro para depois deixar tudo ao abandono”, critica Nádia Melim, alertando que a gestão dos dinheiros públicos tem de ser feita de forma rigorosa e responsável e reafirmando que, se o PS voltar a liderar a autarquia, o parque de campismo tornará a ser uma realidade.