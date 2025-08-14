Tutela pondera estágios de nutricionistas na Segurança Social e IPSS da Madeira

A possibilidade de acolhimento de estágios da Ordem dos Nutricionistas na Segurança Social e nas IPSS, articulados com estágios profissionais apoiados pelo Instituto de Emprego da Madeira esteve a ser discutida numa reunião entre a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude e a Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Liliana Sousa.

Segundo nota à imprensa, o encontro teve como objectivo analisar o papel do nutricionista no sector social, bem como identificar estratégias para reforçar a presença destes profissionais nas instituições, nomeadamente no universo tutelado pelo Instituto de Segurança Social da Madeira e nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com acordo de cooperação.

O modelo proposta à tutela prevê que a instituição acolhedora possa receber, em simultâneo, o estágio exigido pela Ordem e o estágio profissional do IEM, ficando responsável apenas pelo pagamento do diferencial de cerca de 100 euros entre a bolsa atribuída pelo IEM para nível 6 de qualificação (1.045€) e o valor legalmente exigido para um estágio da Ordem na Madeira (1.143,75€).

Além disso, neste encontro, ficou acordada a realização de um levantamento das necessidades de nutricionistas no sector social, "permitindo dimensionar o número de estágios possíveis e adequar a resposta às realidades das diferentes instituições". Seguir-se-á uma fase de sensibilização e dinamização junto das entidades de acolhimento e do IEM para viabilizar a implementação desta solução.

Paula Margarido destacou que “a integração de nutricionistas no sector social não só eleva a qualidade dos serviços prestados, como contribui para a promoção da saúde e bem-estar das populações mais vulneráveis”, sublinhando a importância de “articular esforços para que os jovens nutricionistas possam ter oportunidades de inserção profissional na Região, enquanto as instituições beneficiam de competências técnicas essenciais”.