Assembleia Municipal do Funchal lamenta morte de D. Teodoro Faria

O presidente da Assembleia Municipal do Funchal e os deputados municipais manifestaeam, através de comunicado, o seu profundo pesar pelo falecimento de D. Teodoro Faria, Bispo Emérito do Funchal.

Na nota enviada à imprensa, recorda que o bispo emérito "dedicou a sua vida a uma entrega generosa à Igreja, à comunidade madeirense e a todos quantos com ele se cruzaram ao longo do seu ministério, deixando uma marca indelével na vida espiritual e social da nossa Região".

"Neste momento de dor, expressam as suas mais sentidas condolências à sua família, aos fiéis da Diocese e a toda a comunidade cristã madeirense", termina.