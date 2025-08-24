Comunidade ucraniana na Madeira assinala Dia da Independência no Funchal com marcha na frente-mar do Funchal
A comunidade ucraniana na Madeira assinala este domingo o Dia da Independência da Ucrânia, com uma marcha entre a Praça CR7, na Avenida Sá Carneiro, e o Jardim do Almirante Reis, na Zona Velha da cidade Funchal.
Participam na marcha dezenas de ucranianos residentes na Região, assim como, diversas entidades e outros cidadãos.
