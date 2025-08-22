Jovem espanhol perdeu-se dos pais no Rabaçal

Um jovem de 14 anos, de nacionalidade espanhola, perdeu-se dos pais ao final da tarde de ontem, quando realizava uma caminhada no Rabaçal.

Ao perceber que não conseguiam encontrar o filho, os turistas pediram socorro através do 112, tendo sido mobilizada para o local uma equipa da Polícia de Segurança Pública, pelas 19 horas.

Como estava a anoitecer, foi também mobilizada para o terreno uma equipa dos Bombeiros Voluntários da Calheta, a Polícia Florestal e a equipa de drones do Serviço Regional de Protecção Civil para tentar localizá-lo.

O jovem foi encontrado por uma equipa terrestre pelas 21 horas e, apesar de estar ansioso, estava bem de saúde.