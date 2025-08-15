‘White Party’ volta em Setembro ao Clube Naval do Funchal

O Clube Naval do Funchal prepara-se para voltar a acolher um dos eventos mais aguardados do calendário madeirense que assinala o final do Verão. Trata-se do evento ‘The Original White Remember - Festa Branca 2025’, que se realiza a 13 de Setembro, prometendo repetir o sucesso da edição anterior que esgotou a lotação do espaço na Quinta Calaça.

A organização preparou um alinhamento musical que se estende por mais de seis horas, começando às 18 horas com DJ Vítor Freitas, que também será responsável pelo encerramento da noite. O programa inclui ainda a actuação dos Lux Band, grupo de oito elementos especializado em música dançável dos anos 70, 80 e 90, que subirá ao palco às 19h45.

A noite continua com o DJ Sérgio Soares (21h15), conhecido pela sua selecção revivalista, seguindo-se DJ Oxy (23 horas), veterano com três décadas de experiência na música electrónica. O evento culmina com um ‘set’ conjunto entre os DJs Oxy e Vítor Freitas, a partir das 00h30.

Uma das novidades mais esperadas é o regresso da ‘Street Food Zone’, que contará com a participação de dois restaurantes de referência: o Tipografia, do Castanheiro Boutique Hotel, liderado pelo ‘chef’ Maurício Gonçalves, e o Enseada Food and Drinks, do próprio Clube Naval do Funchal, comandado pelo ‘chef’ Diogo Vieira.

Ambos os ‘chefs’ prometem uma experiência gastronómica única, combinando técnicas inovadoras com ingredientes regionais de qualidade superior.

Os bilhetes entram à venda a partir de hoje, 15 de Agosto, feriado, custando 10 euros por pessoa. Podem ser adquiridos no Complexo Desportivo do Clube Naval (Nazaré), na portaria da sede social na Rua da Quinta Calaça, e no Castanheiro Boutique Hotel, no centro do Funchal.

Como sempre, os sócios do Clube Naval do Funchal beneficiam de entrada gratuita, podendo levantar os seus bilhetes nas mesmas localizações.

Sucesso da edição anterior motiva expectativas elevadas

A edição de 2024 da Festa Branca ficou marcada pela lotação esgotada e pela excelente atmosfera criada na Quinta Calaça. A organização espera agora superar esse feito, consolidando o evento como uma das tradições de fim de Verão mais importantes da Madeira.

Para mais informações, os interessados podem aceder à página do CNF no Facebook em https://www.facebook.com/ClubeNavalFunchal.

Por erro, na edição impressa do DIÁRIO de hoje, na notícia sobre a festa, foram publicados contactos de telemóvel sobre o evento, mas devem ser ignorados. Pedimos desculpa aos visados e aos leitores.