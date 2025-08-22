Mais de 50 concelhos do continente em perigo máximo

Mais de 50 concelhos dos distritos da Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão ainda em perigo muito elevado de incêndio rural e as restantes regiões do continente em perigo elevado, de acordo com o IPMA.

Para sábado, está previsto um agravamento do risco de incendo, segundo as previsões do instituto.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral Centro e na Costa Vicentina até meio da manhã e pequena subida de temperatura, em especial no norte e centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Leiria e na Guarda) e os 20 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 26 (em Aveiro) e os 36 (em Évora e Santarém).