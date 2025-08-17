Interior Norte e Centro e Algarve permanecem em risco máximo de incêndio

Mais de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro do país e sete municípios do Algarve continuam hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão sob risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e a maioria dos de Viseu, Vila Real, Castelo Branco e Faro.

Também em risco máximo estão vários municípios dos distritos Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Santarém e Portalegre.

Em risco muito elevado encontram-se mais de meia centena de municípios distribuídos pelos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.

Sob risco elevado encontram-se perto de cem municípios, abrangendo a maioria do Alentejo, e concelhos dos distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo

Segundo o IPMA, estão ainda em risco moderado à volta de 30 municípios, dos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Leiria, Coimbra Aveiro e Braga.

Em todo o Portugal continental, apenas nove municípios, no litoral norte, apresentam hoje risco reduzido de incêndio: Aveiro e Espinho (distrito de Aveiro), Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim (distrito do Porto) e Esposende (distrito de Braga).

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural desde 02 de agosto e este ano já arderam mais de 139 mil hectares de espaços florestais, metade dos quais em apenas dois dias, e deflagraram mais de 6.229 incêndios, sendo a maioria nas regiões do Norte e Centro.

Mais de 3.200 operacionais combatiam nove principais incêndios às 08:00 Os nove maiores incêndios no continente mobilizavam às 08:00 mais de 3.200 operacionais no combate às chamas, com os de Arganil (Coimbra) e Satão (Viseu) a concentrarem o maior número de meios, segundo a Proteção Civil.

O IPMA colocou ainda sob aviso laranja devido à "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima" os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Quanto à previsão para hoje, o IPMA aponta para uma pequena descida da temperatura máxima, mais significativa no litoral oeste.

O vento em geral vai soprar fraco do quadrante oeste, tornando-se moderado (até 30 km/h) a partir da tarde no litoral oeste e nas terras altas, e por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental.

O IPMA aponta ainda para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas dispersos nas regiões Norte e Centro até meio da tarde, em especial nas zonas montanhosas.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14º (graus Celsius), em Viana do Castelo, e os 23º (Castelo Branco e Faro) e as máximas entre os 22º (Viana do Castelo e Aveiro) e os 41º (Évora).