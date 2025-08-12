Mais de 130 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em risco máximo de incêndio

Mais de 130 municípios do interior Norte e Centro do país e da região do Algarve e um no Alentejo estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estão sob risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco e a maioria dos de Vila Real e Faro.

Também em risco máximo estão dezenas de outros municípios dos distritos de Portalegre, Santarém, Coimbra, Leiria, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, além do concelho de Almodôvar, em Beja.

Em risco muito elevado estão cerca de 50 municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro.

O IPMA colocou em risco elevado quase toda a região do Alentejo e outros cerca de 30 municípios nos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Leiria, Braga e Viana do Castelo.

Sob risco moderado estão dezenas de municípios, quase todos no litoral do país, nos distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

Portugal está em situação de alerta até quarta-feira (13 de agosto), devido ao risco de incêndio florestal.

A situação de alerta é justificada tendo como base dois motivos principais: a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.

O IPMA prevê para hoje a continuação do tempo quente, com céu pouco nublado e poeiras em suspensão, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas, em especial no interior.

Está igualmente prevista uma pequena subida da temperatura mínima e uma pequena subida da máxima no litoral Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 16º (graus Celsius), em Leiria e Viana do Castelo, e os 29º (Portalegre) e as máximas entre os 27º (Viana do Castelo) e os 44º (Beja).