XX Semana Europeia de Folclore arrancou esta noite no Funchal
A XX Semana Europeia de Folclore começou, esta noite, no Auditório do Jardim Municipal, no Funchal. O evento é organizado pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, estando integrado na Festa do Vinho Madeira.
O espectáculo abriu com a actuação do Folk Dance Group Lindwurm Klagenfurt, vindo da região da Caríntia, na Áustria, que trouxe à Madeira a força das suas danças tradicionais. Seguiu-se o Conjunto Folclórico Cencalli, de San Luis Potosí, México, que conquistou o público com ritmos vibrantes e coreografias repletas de cor e energia. A encerrar a noite, subiu ao palco o Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, em representação de Portugal e da Madeira, levando ao público a autenticidade das tradições locais.
A iniciativa decorre até quinta-feira, 28 de Agosto, com mais propostas, reunindo grupos de diferentes países e celebrando o património imaterial que une culturas e povos.
