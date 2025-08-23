A XX Semana Europeia de Folclore inicia-se, este domingo, no auditório do Jardim Municipal, no Funchal.

Neste primeiro dia do evento realizam-se, a partir das 21 horas, as actuações da Áustria, através do Folk Dance Group Lindwurm Klagenfurt – Caríntia, do México, com o Conjunto Folclórico Cencalli – San Luis Potosí, e da Madeira, representada pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

A iniciativa, que está integrada na Festa do Vinho Madeira, é organizada pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova e decorre até ao dia 28 de Agosto, quinta-feira.

Os espectáculos terão lugar no auditório do Jardim Municipal, no Funchal, entre este domingo e 27 de Agosto, quarta-feira, e no anfiteatro Elisa da Costa e Silva de Afonseca, no Centro Cívico de Santa Maria Maior, no dia 28 de Agosto, quinta-feira.

O evento conta com a participação de grupos nacionais e internacionais.

Programa deste domingo, 24 de Agosto – auditório do Jardim Municipal

21 horas – Áustria: Grupo de Folclore 'Lindwurm Klagenfurt' – Caríntia

21h40 – Croácia: Grupo de Folclore 'Ivan Goran kovacic' – Zagreb

22h10 – Portugal: Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova – Madeira

Mas há mais neste dia:

09h30: Festas de São Vicente 2025

09h30 - GP São Vicente

Clube Naval de São Vicente

16 horas - Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4x4

Ribeira de São Vicente

01 hora - Encerramento

10h30: XXI edição do Dia do Emigrante 2025

10h30 - Prova de Dominó - Ass. De Amigos do Dominó

Auditório da Cpilha

11 horas - Prova Carros de Pau

14 horas - Missa

Igreja Paroquial da Ilha

15h30 - Sessão Solene

Entrega de Prémios Prova Carros de Pau

16h30 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira

17h30 - Madeira Brinco

18h15 - Actuação do grupo de Folclore da Casa do Povo da Quinta Grande

19 horas - Encerramento

Freguesia da Ilha - Santana

11 horas: 30.ª Prova de Mar José da Silva 'Saca'

Cais do Funchal - Barreirinha

12 horas: 22.ª Regata de Canoas Tradicionais do Funchal

Baía do Funchal (Cais de São Lázaro - Barreirinha - Cais de São Lázaro)

15 horas: AD Camacha - Monção do Campeonato de Portugal

15h30: Marítimo - Feirense da II Liga

Estádio do Marítimo

17h30: José Manuel Rodrigues estará presente na cerimónia de celebração do Dia da Independência da Ucrânia

Praça CR7, na Avenida Sá Carneiro - Funchal

Principais acontecimentos registados no dia 24 de Agosto: 79 - Erupção do Vesúvio que enterra as cidades de Pompeia, Oplontis e Stabiae sob cinzas e lapili e a cidade de Herculano sob um fluxo de lama.410 - Os Visigodos tomam Roma.1349 - Seis mil judeus são chacinados na cidade de Mainz, acusados da propagação da peste bubónica.1356 - Um tremor de terra atinge Lisboa, destruindo habitações e parte da Sé.1456 - Completa-se a impressão da Bíblia de Gutemberg.1471 - A praça da cidade de Arzila, em Marrocos, é conquistada pelas forças portuguesas comandadas por Afonso V e o príncipe João.1511 - É conquistada a praça de Malaca.1572 - Noite de São Bartolomeu em França. Começa o massacre dos Huguenotes (protestantes).1666 -- Morre, com 57 anos, D. Francisco Manuel de Melo, escritor, figura determinante do barroco português, autor da "Carta de Guia de Casados" e das "Obras Métricas".1690 - É fundada a cidade de Calcutá, Índia1814 - Forças britânicas invadem Washington, Estados Unidos, e queimam o edifício do Capitólio.1820 -- Eclode a Revolução Liberal, no Porto.

1837 - Nasce o compositor francês François-Clément-Théodore Dubois, Prémio Roma em 1861, sucessor de César Franck e de Camille Saint-Saens, nas igrejas de Santa Clotilde e da Madalena, diretor do Conservatório de Paris antes de Gabriel Fauré.

1879 - Início das obras na Avenida da Liberdade, em Lisboa, com a demolição do Teatro das Variedades e da Praça de Touros do Salitre.

1891 - Thomas Edison regista a patente da primeira câmara de imagens em movimento.

1894 - Morre, com 49 anos, o escritor, político e historiador Oliveira Martins, autor de "História de Portugal" e "História da Civilização Ibérica".

1899 - Nasce Jorge Luís Borges, escritor e ensaísta argentino, autor de "Aleph", "História Universal da Infâmia", "Ficções" e "O Livro da Areia".

1902 - Nasce Fernand Braudel, historiador francês. Autor de La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II (1949)1911 - Manuel de Arriaga é eleito primeiro Presidente da República Portuguesa.

1913 - É lançado o semanário "O Sport Lisboa", o primeiro jornal de clube existente em Lisboa.

1922 - O alto comité árabe de Naplusa rejeita o mandato britânico para a Palestina.

1931 - Morre, com 75 anos, Henrique Lopes de Mendonça, militar, historiador e escritor, escreve, com Alfredo Keil, A Portuguesa, música que veio a ser adotada como Hino Nacional, após a revolução do 5 de outubro. Foi presidente da Academia das Ciências de Lisboa e membro fundador da Sociedade Portuguesa de Autores.

1949 - Entra em vigor o Tratado do Atlântico Norte que cria a (NATO).

1958 - Disputa-se o primeiro Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no circuito da Boavista, no Porto. O piloto britânico Stirling Moss é o vencedor.

1960 - É registada a temperatura mais baixa alguma vez verificada no Globo Terrestre: 88 graus negativos em Vostok, Antárctica.

1961 - Gunter Litfin, de 24 anos, é a primeira vítima mortal do Muro de Berlim. É abatido a tiro por guardas transfronteiriços da RDA quando tenta passar de Berlim Leste para Berlim Ocidental.1968 - A França faz deflagrar a primeira bomba de hidrogénio, no Pacífico.1971 - É inaugurado o aeroporto da Horta, nos Açores, pelo Presidente da Republica, Almirante Américo Tomás.1972 - O norte-americano Bobby Fischer sagra-se campeão mundial de xadrez ao vencer o russo Boris Spassky, em Reykjavík, Islândia. 1973 - Augusto Pinochet é nomeado comandante chefe do Exército chileno por Salvador Allende, o Presidente do país.1978 - Forças sandinistas, dois dias depois de tomarem o Palácio Nacional de Manágua, Nicarágua, libertam mais de mil reféns.1989 - O advogado e jornalista, membro do Solidariedade Tadeusz Mazowiecki é eleito primeiro-ministro da Polónia. É o primeiro líder não comunista de um governo na Europa de Leste.1991 - O parlamento da Ucrânia declara a independência da República, tornando-se na quinta República soviética a separar-se da administração de Moscovo.

1992 - O Presidente brasileiro, Collor de Mello, é acusado de corrupção.

1995 - É lançado mundialmente o Windows 95, a nova versão do sistema de exploração da empresa norte-americana Microsoft.2002 - A polícia do Zimbabué prende 277 fazendeiros brancos, desde a expiração, em 08 de Agosto, do ultimato impondo-lhes o abandono das suas terras em favor de agricultores negros.- Morre, aos 114 anos, a mulher mais velha dos Estados Unidos, a emigrante portuguesa Adelina Domingues, nascida em Cabo Verde.

2004 -- O procurador-geral de Israel recomenda ao Governo de Ariel Sharon que aplique a Convenção de Genebra nos territórios palestinianos ocupados.---

2005 - A norte-americana Google, que tem o motor de busca de Internet mais usado no mundo, disponibiliza um serviço telefónico e de mensagens instantâneas Google Talk.

- Morre, com 81 anos, o britânico Jack Slipper, antigo detetive chefe da Scotland Yard, responsável pela descoberta de Ronnie Biggs no Brasil, líder do assalto ao comboio-correio em 1963.

2006 -- A XXVI Assembleia-geral da União Astronómica Internacional decide, em Praga, República Checa, retirar a Plutão o estatuto de planeta, relegando-o para a categoria de "planeta anão" passando assim a oito o número oficial de planetas do sistema solar.

- Morre, aos 77 anos, Álvaro Veiga de Oliveira, resistente antifascista, membro do grupo de dissidentes comunistas conhecido como "Grupo dos Seis". Foi ministro dos Transportes e Comunicações no IV Governo provisório chefiado pelo general Vasco Gonçalves e ministro do Equipamento Social e Obras Públicas no VI Governo Provisório do almirante Pinheiro de Azevedo.

2007 - O jornal do Vaticano L'Osservatore Romano condena o filme romeno "4 luni, 3 saptamini si 2 zile", do realizador Cristian Mungiu, premiado com a Palma de Ouro e Prémio da Crítica Internacional no último Festival de Cannes, França.

- Morre, com 91 anos, Abdul-Rahman Aref, ex-Presidente do Iraque, derrubado em 1968 por um golpe de Estado do partido Baas, de Saddam Hussein.

- Morre, com 59 anos, Alfredo Murça, antigo futebolista internacional, bicampeão pelo FC Porto em 1977/1978 e 1978/1979.

2008 - Com 51 medalhas de ouro, 21 de prata e 28 de bronze, a China "vence", pela primeira vez na sua história, o quadro de medalhas - com base no critério de mais títulos -, e deixa os Estados Unidos em segundo lugar (36 ouros). A China ganha em modalidades (tiro com arco, esgrima, vela, voleibol de praia) onde não tinha força, e mantem os êxitos naquilo em que já era boa (ténis de mesa, badminton, saltos para a água ou halterofilismo), nos Jogos Olímpicos Pequim2008, China.

2009 - Lei das Uniões de Facto. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta a nova lei considerando "inoportuno" que em final de legislatura se façam alterações de fundo à atual legislação e alertando para a falta de uma "discussão com profundidade" sobre a matéria.

- A Presidente da Lituania, Dalia Grybauskaite, anuncia que o Governo do país báltico decide pagar indemnizações aos judeus pelas propriedades que perderam durante a II Guerra Mundial. O projecto destina às indemnizações cerca de 37 milhões de euros, dos quais 870 000 euros serão pagos até finais 2011, e o restante, em parcelas anuais entre 2013 e 2023, segundo a agência lituana BNS.

2010 -- O ciclista espanhol Alberto Contador é suspenso provisoriamente pela União Ciclista Internacional, depois de ter acusado positivo num controlo antidoping durante a Volta a França.

- Morre, aos 89 anos, o músico e compositor norte-americano George David Weiss, criador de "What a Wonderful World", imortalizada por Louis Armstrong.

- Morre, aos 73 anos, a atriz Maria Dulce. Estreou-se aos 13 anos, no papel de Maria, no filme "Frei Luís de Sousa", de António Lopes Ribeiro.

2011 -- Morre, com 63 anos, Frank Dileo, empresário musical norte-americano que dirigiu a carreira do músico Michael Jackson na década de 1980, depois do lançamento de "Thriller".

2012 - A justiça norueguesa condena a 21 anos de prisão Anders Behring Breivik, 33 anos, autor confesso dos ataques de julho de 2011 na Noruega, que fizeram 77 mortos em Oslo e na ilha de Utoya.

- Morre, aos 74 anos, Félix Mieli Venerando, antigo futebolista brasileiro, titular da baliza "canarinha" na seleção que se sagrou campeã mundial em 1970, no México.

2013 -- Morre, aos 65 anos, o ucraniano Aleksander Donner, antigo selecionador português de andebol e ex-campeão nacional.

- Morre, aos 87 anos, Julie Harris, atriz norte-americana vencedora de cinco prémios Tony e um de honra pelo conjunto da sua obra. Participou em "A Leste do Paraíso", em que contracenou com James Dean.

2014 - O Governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido de oposição, assinam em Maputo, no Centro de Conferências Joaquim Chissano, ao fim de mais de um ano de negociações, um cessar-fogo e a base de entendimento para o fim das hostilidades no país.

- O ministro da Saúde congolês, Félix Kabange Numbi, confirma os primeiros casos da febre hemorrágica Ébola na República Democrática do Congo.

- Morre, aos 90 anos, o ator e realizador britânico Richard Attenborough. Participou no filme "O pior dos pecados" (1947) e realizou "Gandhi", filme de 1982 pelo qual ganhou dois Óscares de Hollywood.

- Morre, aos 64 anos, Luís Pedro Fonseca, músico que fez parte do grupo Salada de Frutas, criou "Sempre Que o Amor Me Quiser", interpretado por Lena d'Água.

2016 - A Comissão Europeia chega a um acordo de princípio com o Governo português para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos "em condições de mercado".

- Morre, aos 89 anos, Michel Butor, escritor, ensaísta e poeta francês um dos fundadores do movimento literário Nouveau Roman (Novo Romance), juntamente com Alain Robbe-Grillet e Claude Simon.

2017 - O Conselho de Ministros aprova novas regras para a reforma antecipada de carreiras muito longas, medida que implica uma despesa adicional próxima dos 50 milhões de euros.

- O paleontólogo do Instituto Superior Técnico e do Museu da Lourinhã Ricardo Araújo e dois paleontólogos moçambicanos anunciam a descoberta na província de Tete, em Moçambique, da mais extensa floresta fossilizada do continente africano e do período Pérmico, com cerca de 250 milhões de anos.

- Cristiano Ronaldo, 31 anos, é eleito o melhor jogador da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) de 2016/2017, época em que conquista pela segunda vez consecutiva a Liga dos Campeões de futebol, ao serviço do Real Madrid, em Monte Carlo, Mónaco.

2020 - O Partido Republicano dos Estados Unidos nomeia formalmente Donald Trump como recandidato às eleições presidenciais norte-americanas de 03 de novembro, um dos primeiros atos oficiais da convenção, em Charlotte, Carolina do Norte.

- Morre, aos 88 anos, Pascal Lissouba, antigo Presidente da República do Congo entre 1992 e 1997.

2021 -- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o diploma do parlamento que altera as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local "atendendo a que pode produzir efeitos concretos em autarquias locais e respetivos responsáveis e a que foi submetido a promulgação já depois de convocadas as eleições [autárquicas de 26 de setembro] e iniciado o prazo de apresentação de candidaturas", aprovado por PS, PCP e PEV, com oposição de PSD, BE e PAN.

- Morre, aos 80 anos, Charlie Watts, músico inglês, baterista dos Rolling Stones durante mais de 50 anos.

- Morre, aos 81 anos, o filósofo francês Jean-Luc Nancy. Com Philippe Lacoue-Labarthe, Jacques Derrida e Sarah Kofman dirigiu uma coleção de filosofia nas edições Galilée, pelas quais publicou mais de 30 títulos ao longo da carreira, desde "Le Titre de la Lettre", em 1973, a "Mascarons de Macron".

2022 -- O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, reúne-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, em Kiev, e anuncia que Portugal vai apoiar a reconstrução de escolas na região de Jitomir, a cerca de 150 quilómetros a oeste de Kiev.

- Nas eleições gerais em Angola, João Lourenço, de 68 anos, do Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA), é reeleito Presidente, à frente de Adalberto da Costa Júnior, da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

2024 - Os canoístas portugueses Teresa Portela e Messias Baptista sagram-se campeões do mundo em K2 500 misto, nos Mundiais de canoagem de velocidade em Samarcanda, no Uzbequistão.

Este é o ducentésimo trigésimo oitavo dia do ano. Faltam 129 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "Cada coisa implica o universo". Jorge Luís Borges (1899-1986), escritor argentino.